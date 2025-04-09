В Перми на лыжной базе обнаружено тело владельца электромонтажной компании

7 апреля на лыжной базе «Динамо» было обнаружено тело генерального директора пермского ООО «Алга» Алексея Булатова. Как сообщил портал «В курсе» со ссылкой на свой источник, 39-летний господин Булатов покончил жизнь самоубийством. Тело погибшего обнаружила его супруга Наталья Булатова. Согласно Rusprofile, с участием ООО «Алга» в арбитражном суде рассматривается более 20 дел на общую сумму в 74 млн руб. На этой неделе все счета компании были арестованы.

По информации издания, погибший состоял на учете у психиатра. Вечером 6 апреля Алексей Булатов вышел из дома и отправил жене сообщение, содержащее информацию о намерении совершить суицид.

По данным Rusprofile, ООО «Алга» было зарегистрировано в 2022 году. Компания занимается производством электромонтажных работ. Единоличным учредителем и гендиректором общества выступает Алексей Булатов. В 2023 году выручка компании составила 280 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб. Согласно открытым источникам, на 10 февраля 2025 года у компании зарегистрированы сведения о задолженностях по налогам и страховым взносам на сумму 41,7 млн руб., а также пенях и штрафах на сумму 1,5 млн руб.