Не вышел лицом

В среду, 9 апреля, 61-летний актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП в исправительной колонии общего режима №4 в белгородской Алексеевке, вышел на свободу. Он находился здесь с конца 2020 года — суд признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде. Однако собравшиеся возле входа в колонию журналисты Михаила Ефремова так и не увидели — по словам адвоката, он покинул колонию инкогнито. Обстановка возле колонии — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».