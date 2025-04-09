В Татарстане во время столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека

9 апреля на 10 км трассы Альметьевск — Муслюмово в Альметьевском районе во время ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

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По предварительной информации, 77-летний водитель автомобиля «Лада», совершая разворот вне перекрестка, столкнулся с движущимся в том же направлении грузовиком Sitrak.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 77-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Как сообщает городская прокуратура Альметьевска, по данному инциденту организована проверка.

Артём Дергунов