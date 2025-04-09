«Паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая

Стало известно расписание «Паровоза Победы», который запустит Куйбышевская железная дорога в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. По данным пресс-службы магистрали, праздничный ретро-состав посетит восемь крупнейших станций дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На станции Ульяновск-Центральный «Паровоз Победы» можно 2 мая с 14:00 (MSK+1) до 17:00 (MSK+1), на железнодорожном вокзале Самара — 5 мая с 11:30 (MSK+1) до 15:15 (MSK+1).

В честь главного праздника России количество платформ с военной техникой в составе ретро-поезда увеличили до девяти единиц. Среди экспонатов можно увидеть автомобиль-амфибию, поставленный СССР в рамках лэнд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах. Традиционно ретро-состав поведет действующий паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года. В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.

Для гостей праздника будут организованы полевые кухни, раздача георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и, впервые — лазертаг для детей.

Андрей Сазонов