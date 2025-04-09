«Ростелеком» и Правительство Кузбасса обсудили цифровые решения для повышения качества жизни населения

Вопросы технологического развития Кузбасса обсудили глава региона Илья Середюк и вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин. Речь шла о модернизации «Системы-112», организации системы видеонаблюдение в рамках АПК «Безопасный город», а также оптимизации работы автоматизированной системы централизованного оповещения — МАСЦО.

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В рамках мероприятия губернатору Кузбасса был представлен новый директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Василий Винников — ветеран СВО, уроженец Кузбасса. Он назначен на должность после обучения по программе «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Илья Середюк, губернатор Кузбасса:

«Это отличный пример того, как кадровая программа для ветеранов СВО дает нам хороших руководителей, а самим героям — возможность найти себя на гражданке. Уверен, что Василий Винников справится с возложенными обязанностями. На СВО он был начальником связи полка, руководил оперативной группой, которая занималась организацией систем боевого управления, строительством транспортной сети связи. Когда меня спросили, могу ли я рекомендовать Василия Александровича на руководящую должность, я ответил, что он готов. Причем хочет работать именно в Кузбассе, чтобы вносить вклад в развитие родного региона».

«Ростелеком» и правительство области ведут активную работу по цифровой трансформации региона. В Кузбассе успешно функционирует внедренная провайдером Интеллектуальная транспортная система, МАСЦО, а также «Система-112».

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Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” обладает высокими компетенциями и всеми необходимыми ресурсами в области цифровизации регионов. Наши технологичные решения успешно функционируют во многих субъектах РФ. Сегодня мы озвучили предложения по модернизации действующих в регионе ИТ-решений в сфере безопасности: часть из них связана с импортозамещением, часть — с технологиями искусственного интеллекта, и все они направлены на повышение качества жизни населения Кузбасса».

Представители провайдера выразили готовность провести комплексную модернизацию «Системы-112»: осуществить переход на отечественное программное обеспечение, интегрировать модули речевой аналитики, работающие на базе искусственного интеллекта, а также обеспечить работу мобильного приложения. Такой подход позволит автоматизировать процессы, снизить время обработки обращений и повысить скорость реагирования на них.

Отдельным вопросом для обсуждения стала организация системы видеонаблюдения в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Было озвучено, что в первую очередь решение необходимо внедрить в Шерегеше, где из-за возрастающего туристического потока возникла необходимость усилить меры безопасности.

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»