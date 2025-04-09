Обвиняемый в убийстве и расчленении житель Удмуртии отправится на СВО

Производство по уголовному делу 37-летнего жителя Глазовского района об убийстве приостановили после подписания фигурантом контракта с Минобороны на отправку в зону спецоперации, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подсудимый в декабре 2024-го поссорился со знакомым у себя дома, ударил его ножом в шею, после чего толкнул потерпевшего на диван и нанес еще «множество ударов». Знакомый скончался. По версии следствия, далее фигурант расчленил труп на две части и спрятал голову и тело убитого в разных местах у себя дома.

20 декабря 2024-го обвиняемого заключили под стражу. Через пять дней поступило ходатайство начальника ижевского пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу. Причина — заключение фигурантом контракта с Минобороны на отправку в зону СВО.

Глазовский райсуд Удмуртии удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора, освободил фигуранта из под стражи и передал его представителю Минобороны.