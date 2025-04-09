ВЦИОМ: космонавтика важнее всего для обороноспособности России

Половина россиян считает, что главным достижением современной России в космической области является создание спутников для обеспечения обороноспособности страны. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Космос для России: символ или ресурс?», опубликованных сегодня, 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Большинство респондентов считают, что участвовать в освоении космоса нужно для развития науки и высоких технологий (54%), обеспечения обороноспособности страны (36%), а также развития авиакосмической промышленности и «обеспечения возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем» (по 19%). Среди достижений России в данной области опрошенные чаще всего называли «создание спутников для обеспечения обороноспособности страны» (50%), «запуск новых космических аппаратов ГЛОНАСС» (42%) и «участие в работе и исследованиях на МКС» (41%). При этом мнения о том, что осваивать космос вообще не нужно и что «достижений нет», разделяют лишь 2% и 3% соответственно.

Странами—лидерами в области космонавтики участники опроса считают США (72%), Россию (67%) и Китай (64%). Отметим, что Россию на первое место чаще ставили люди, родившиеся до 1947 года (73%) и в 1948–1967 годах (72%). При этом относительное большинство респондентов (47%) выступает за то, чтобы в условиях «международной напряженности и санкционного давления» оставить расходы на космические программы на текущем уровне, а еще 25% считают нужным их увеличить. Наконец, в позитивной роли частных компаний для развития космической отрасли уверены 40%, в то время как 15% полагают, что частники «станут препятствием для ее развития».

Божена Иванова