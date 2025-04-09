Почтальонам Прикамья рекомендовали покупать продукты у себя в отделениях

Сотрудникам краевого управления «Почты России» рекомендовали покупать продукты питания в отделениях почтовой связи. Как сообщает «Новый компаньон», указание содержалось в письме, разосланном в отделения замначальником краевого управления федеральной почтовой службы (УФПС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Каждый почтальон в жизни пользуется минимумом продуктовой корзины которую он должен приобретать в своем ОПС для выполнения плана и для получения 6% с продаж. Минимальная корзина греча, рис, макароны, тушенка, сладости, чай, кофе и т.д. это минимум который берут себе и почему у нас почтальоны у которых ноль или мизерные продажи», — цитирует письмо издание.

«Мы уже проводим служебную проверку по описанной ситуации. Безусловно, такое взаимодействие внутри компании недопустимо. – заявили «Ъ-Прикамье» в УФПС. — Продажа и доставка товаров на дом — важная часть социальной миссии Почты России, особенно в сельской местности. При приёме на работу сотрудники знакомятся со своими должностными инструкциями под роспись. Все почтальоны заранее знают, что в их обязанности будет входить в том числе доставка товаров первой необходимости. При этом за продажу товаров сотрудники получают дополнительное вознаграждение, которое входит в премиальную часть заработной платы».