«Шансы "Арсенала" на выход в полуфинал очень высоки»

В четвертьфинале Лиги чемпионов случилась первая громкая сенсация. Лондонский «Арсенал» разгромил на своем поле мадридский «Реал» (3:0). В другой встрече миланский «Интер» взял верх над «Баварией» в Мюнхене (2:1), что тоже можно назвать неожиданностью. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Атмосфера на стадионах в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов была невероятная. Но все-таки в Лондоне и трибуны звучали громче, и перфомансы были ярче. Некоторых наших болельщиков наверняка заставила слегка взгрустнуть информация о том, что в этот вечер на «Эмирейтс», покупая любой напиток, второй гости арены получали бесплатно. Но футбол развеял эту грусть. Правда, раскачивались команды долго. Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот после перерыва начался настоящий ад для гостей.

Сначала дважды реализовал свои шансы Деклан Райс. Он забил оба мяча со штрафных невероятными по красоте ударами. Если не видели, посмотрите, не пожалеете. А затем Микель Мерино сделал счет неприличным для команды Карло Анчелотти. Стоит сказать, что если бы не вратарь «Реала» Тибо Куртуа, счет мог быть и покрупнее. Но и 3:0 по итогам первой встречи делает шансы «Арсенала» на выход в полуфинал очень высокими. Хотя Куртуа поле финального свистка уверял журналистов, что «Реал» вполне может отыграться. Что ж, в Лиге чемпионов были такие случаи.

Во втором противостоянии этого вечера, где встречались «Бавария» и «Интер», тоже было полно сюрпризов. Несмотря на поддержку трибун, «Бавария» долго не могла забить, да еще и пропустила под занавес первого тайма. Во второй половине встречи стало казаться, что миланский клуб расклеился. Томас Мюллер, с которым «Бавария» не собирается продлевать контракт, сравнял счет, и в концовке редкая контратака гостей все-таки подарила им победу.

Но победа в Мюнхене со счетом 2:1 точно не дает «Интеру» серьезного преимущества. Защитник миланского клуба Алессандро Бастони заверил представителей прессы, что все только начинается:

— А можно ли осмелиться и сказать, что вы уже в 1/2? — Нет, один гол отрыва — это слишком мало. Они очень сильны, «ответка» будет тяжелой.

9 апреля в Лиге чемпионов будет сыграно еще два четвертьфинальных матча. «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию», а ПСЖ — английскую «Астон Виллу». Здесь на первый взгляд все ясно. У каталонцев точно не должно возникнуть проблем, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Команды разного уровня. И хотя все ждут, что "Боруссия" будет совершать подвиги, как она это делала в 20254 году, думаю, два раза такое повториться уже не может. "Барселона" — явный фаворит этой встречи».

ПСЖ на своем поле тоже, по идее, должен у «Астон Виллы» выигрывать, но после того, что произошло накануне на «Эмирейтс», с прогнозами лучше быть аккуратнее.

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Владимир Осипов