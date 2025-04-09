В Курганской области ожидаются грозы и сильный ветер

Днем 10 апреля на территории Курганской области ожидаются небольшие дожди, местами грозы, порывы ветра могут достигать 18 м в секунду. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

Днем температура воздуха в регионе прогнозируется в пределах плюс 18 — плюс 23 градуса, по западу плюс 11 — плюс 16. Ночью она достигнет плюс восьми — плюс 13 градусов, местами ожидается снижение до плюс двух — плюс семи. Ветер южный днем 6-11 м в секунду, ночью 4-9 м в секунду, порывы до 18 м.

Виталина Ярховска