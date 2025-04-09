Территория Иннополиса сегодня освоена лишь на 8%. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на мэра города Дмитрия Вандюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Иннополисе застройка территории составляет 8%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Иннополисе застройка территории составляет 8%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам господина Вандюкова, у города есть значительный потенциал для развития жилищного строительства, поскольку количество жилья пока не соответствует числу рабочих мест.

«В Иннополис ежедневно приезжают около 3 тыс. специалистов. При этом постоянно проживают порядка 5 тыс. человек, а количество рабочих мест уже превышает 10 тыс.», — сказал Вандюков.

Мэр также напомнил, что строительство Иннополиса заняло три года: символическая капсула была заложена в 2012 году, а официальное открытие города состоялось в 2015. Базовая инфраструктура была создана при поддержке государства.

Артём Дергунов