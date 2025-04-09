В Иннополисе застройка территории составляет 8%
Территория Иннополиса сегодня освоена лишь на 8%. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на мэра города Дмитрия Вандюкова.
В Иннополисе застройка территории составляет 8%
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По словам господина Вандюкова, у города есть значительный потенциал для развития жилищного строительства, поскольку количество жилья пока не соответствует числу рабочих мест.
«В Иннополис ежедневно приезжают около 3 тыс. специалистов. При этом постоянно проживают порядка 5 тыс. человек, а количество рабочих мест уже превышает 10 тыс.», — сказал Вандюков.
Мэр также напомнил, что строительство Иннополиса заняло три года: символическая капсула была заложена в 2012 году, а официальное открытие города состоялось в 2015. Базовая инфраструктура была создана при поддержке государства.