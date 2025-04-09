Житель Волжского пойдет под суд за смертельное ДТП на Паромной

Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о ДТП, в котором погиб мужчина, а его супруга получила тяжкий вред здоровью (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), в отношении 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 11 февраля текущего года фигурант в течение дня употреблял алкоголь по месту жительства, а затем в 19:30 того же дня сел за руль своей иномарки «Фольксваген Тигуан» и поехал в магазин за спиртным. На ул. Паромной в Волжском он выехал на встречку и протаранил автомобиль «ВАЗ-2110». В дорожной аварии погиб 51-летний водитель отечественной машины, его 52-летней супруге был причинен тяжкий вред здоровью.

Фигурант полностью признал вину. На его автомобиль наложен арест. Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов