Около Сима на трассе М-5 «Урал» вводится реверсивное движение

С 10 апреля по 1 мая на участке федеральной дороги М-5 «Урал» от поворота на поселок Волково до Сима ограничат движение транспорта в виде реверса. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Ограничения связаны с устранением пучинообразования на трассе. При неблагоприятных для дорожных работ погодных условиях меры продлят. Как отмечают в пресс-службе учреждения, на М-5 ожидаются затруднения движения, водителям рекомендуется учитывать это при планировании своего маршрута.

Виталина Ярховска