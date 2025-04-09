Капитализация крупнейших компаний Азии достигла $8,3 трлн

Рыночная капитализация 50 крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам первого квартала составила $8,3 трлн. Это на 14% выше показателя прошлого года, следует из данных аналитической компании GlobalData. Лидерами повышения стали тайваньский производитель микрочипов TSMC ($746,3 млрд, рост на 18% в годовом исчислении) и китайские Tencent ($602,9 млрд, рост на 64,2%) и ICBC ($331 млрд, рост на 30%).

В целом, отмечает GlobalData, в рейтинге доминируют представители технологического сектора. Их в топ-50 оказалось сразу 15, а их суммарная рыночная капитализация составила $3,1 трлн. С географической точки зрения в рейтинге преобладают представители Китая — 21 компания суммарной стоимостью $3,9 трлн. Аналитики особо отмечают взрывной рост капитализации китайских производителей BYD и Xiaomi — на 98,2% и 246,3% за год соответственно.

«В первом квартале 2025 года акции АТР показали неоднозначные результаты, что было обусловлено контрастными макроэкономическими условиями. Китай лидировал в росте на фоне мер поддержки со стороны властей и восстановления технологического сектора,— отмечает аналитик GlobalData Мурти Грандхи.— Индия сохранила динамику благодаря сильным фундаментальным показателям, в то время как Япония и Южная Корея отстали из-за волатильности валютных курсов и неблагоприятных факторов в некоторых секторах экономики».

Кирилл Сарханянц