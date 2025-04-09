«Строительный альянс» получил право на реконструкцию синагоги в Томске

Деревянную синагогу в Томске отреставрируют за 59,5 млн руб. Соответствующий контракт, опубликованный на портале госзакупок, Министерство культуры РФ по итогам торгов заключило с ООО «Строительный альянс».

Контракт предполагает разработку рабочей документации, реставрацию и «приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения “Синагога (Солдатская) ”». Финансирование разбито на период с 2025 по 2027 годы.

Здание находится на углу пр. Фрунзе и ул. Белинского. Оно было построено в конце XIX — начале XX веков. Считается единственной деревянной синагогой в мире. В 2018 году объект был передан еврейской общине Томска. Иван Кляйн, занимавший тогда пост мэра, вручил ключи от здания прибывшему в город главному раввину России Берлу Лазару.

ООО «Строительный альянс», занимающееся строительством зданий, зарегистрировано в Калуге. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания получила выручу в 4,06 млрд руб. и чистую прибыль в 108 млн руб.

Валерий Лавский