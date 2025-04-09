Новороссийца обвиняют в мошенничестве с арендой участков под аттракционы

Дело жителя Новороссийска, обвиняемого в крупном мошенничестве с арендой участков под аттракционы, передано в суд, сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 36-летний житель Новороссийска причинил ущерб на общую сумму около 12 млн руб. четырем бизнесменам и другу. Троим предпринимателям он обещал оказать содействие в оформлении аренды участков в парках и зонах отдыха с правом размещения на них аттракционов, а жителю Геленджика обещал помочь заключить договор о размещении нескольких пунктов проката гидроциклов на одном из пляжей Новороссийска.

«При этом злоумышленник сообщил потерпевшему о наличии у него в Новороссийске базы, куда возможно транспортировать и хранить водный транспорт в межсезонье. Бизнесмен согласился на условия, перевел обвиняемому деньги и перевез катамараны для хранения. Однако в действительности мошенник не имел намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, чужое имущество планировал продать третьим лицам»,— рассказали в пресс-службе Управления МВД РФ по Новороссийску.

Еще одним потерпевшим фигуранта стал его знакомый, который передал ему автомобиль Audi А6 в качестве залога третьим лицам. Злоумышленник продал автомобиль.

Оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На период предварительного следствия фигурант был заключен под стражу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева