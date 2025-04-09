Нижегородское минэкологии не выявило белой воды в Рахме по жалобам в соцсетях

В министерстве экологии Нижегородской области проверили появившиеся в соцсетях сообщения о белой воде в реке Рахме в Кстовском округе. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в ведомстве 9 апреля.

Сотрудники минэкологии выехали на место, осмотрели реку в разных местах по ее руслу, но изменение цвета воды нигде не зафиксировали. Также специалисты опросили местных жителей, которые рассказали, что в этом году изменения цвета реки тоже не заметили.

Вопрос остается на контроле министерства, в реке провели отбор проб воды для определения дальнейших действий.

Сообщения о том, что эта река побелела, ранее появлялись летом 2019 года, тогда информация подтвердилась.

Галина Шамберина