В Саратове накажут УК за ненадлежащее содержание контейнерных площадок

В Саратове сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству провели объезд контейнерных площадок и обнаружили ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты зафиксировали нарушения по следующим адресам: ул. Шелковичная, 184а, 188, 208; ул. Новоузенская, 200; ул. Белоглинская, 158/164 и ул. Тулайкова, 4/2. Там сотрудники комитета выявили на контейнерных площадках значительные скопления бытового мусора, крупногабаритных отходов, отсутствие уборки прилегающих территорий.

Ответственные за содержание указанных контейнерных площадок организации будут привлечены к административной ответственности. Сейчас готовятся необходимые для этого документы.

Павел Фролов