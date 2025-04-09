«Уралэнергосбыт» вновь стал финалистом престижной международной премии в области клиентского опыта CX World Awards

Компания вышла в финал сразу с двумя проектами: «Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта» и «Лучшая практика обучения и развития персонала».



Ежегодно количество проектов и участников премии только растет, в этом году на конкурс было представлено более 400 проектов компаниями со всей России. В финале оказались лучшие из лучших.

Компания «Уралэнергосбыт» не новичок в области улучшения клиентского сервиса и опыта, два года назад она уже становилась победителем CX World Awards сразу в четырех номинациях, а в прошлом году Единый расчетный УЭС центр был признан лучшим контактным центром для населения в стране по версии другого престижного конкурса – «Хрустальная гарнитура».

По словам генерального директора «Уралэнергосбыт» Александра Батракова, награды результат того, что в компании приняты очень высокие стандарты работы с клиентами. Уральский поставщик электроэнергии один из первых в отрасли внедрил цикличную систему управления клиентским опытом, которая основывается на метриках по ключевым каналам обслуживания, качественном и количественном сборе обратной связи от клиентов и системе непрерывных улучшений бизнес-процессов на основе полученных данных. В последние годы акцент сделан на формирование новой корпоративной культуры.

Проект «Лучшая практика обучения и развития персонала», заслуживший внимание жюри, как раз был направлен на формирование нового типа мышления всех сотрудников – с ориентацией на клиента. В 2025 году для реализации этих целей «Уралэнергосбыт» запустил свой собственный корпоративный центр обучения. По мнению специалистов, это позволит совершить новый прорыв в области качества обслуживания.

«Можно издать сколько угодно распоряжений, правил и приказов, но пока мы не изменим убеждений людей, добиться кардинально иных результатов будет крайне трудно. Поэтому мы активно работаем не только над стандартами, техническими решениями, процессами и контролем, но и над такими тонкими материями как корпоративная культура, в которой клиент становится во главу угла», - комментирует генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»

ООО «Уралэнергосбыт»