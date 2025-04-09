В Моздокском районе обезвредят заряды сбитых БПЛА

Специалисты планируют уничтожить неразорвавшиеся боевые заряды, обнаруженные на беспилотниках, сбитых в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Их планируют обезвредить методом подрыва. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте. Будет слышен звук разорвавшихся боеприпасов. Прошу жителей Моздокского района сохранять спокойствие. Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает»,— рассказал Сергей Меняйло.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля, когда системы противовоздушной обороны уничтожили 15 БПЛА над территорией республики. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Николай Аксенов