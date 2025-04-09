«Россети Тюмень» направили 14 млн на повышение надежности электроснабжения Федоровского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пачетлор – Брусничная» в ХМАО-Югре, которая обеспечивает энергоресурсом инфраструктуру компании «Сургутнефтегаз» на Федоровском месторождении углеводородов. Стоимость работ превысила 14 млн рублей.



Трасса воздушной ЛЭП проходит по труднодоступной болотистой местности Сургутского района и пересекает озеро Пильтанлор, поэтому основная часть ремонта шла зимой – после полного промерзания грунта и образования крепкого льда на водоеме. Энергетики переставили три опоры ЛЭП на новые фундаменты высотой от 24 до 31 метра и массой от 3 до 8 тонн. Для новых фундаментов специалисты забили 32 железобетонные сваи, обработанные гидроизоляционным составом.

Для доставки персонала и оборудования энергетики построили технологический проезд протяженностью почти 1,4 километра, включая 270 метров лежневых дорог, и наморозили на озере слой льда толщиной 40 сантиметров. В работах участвовали 14 сотрудников и 5 единиц спецтехники, включая бурильно-сваебойную установку, бульдозер и автокран грузоподъемностью 30 тонн.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Ремонт воздушной линии 110 кВ «Пачетлор – Брусничная» повысил надежность электроснабжения Федоровского месторождения, которое входит в десятку крупнейших центров нефтедобычи России.

АО «Россети Тюмень»