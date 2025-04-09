В Веселовское водохранилище выпустили две тысячи мальков белого амура

На днях в воды Веселовского водохранилища рыбоводы выпустили почти 2,4 тысячи особей молоди белого амура, сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Сычева, Коммерсантъ Фото: Евгения Сычева, Коммерсантъ

Восполнение биоресурсов происходило при поддержке минприроды Ростовской области, жителей, Русского географического общества, представителей Росрыболовства, АЗНИИРХа и других организаций.

«Рыба-«мелиоратор» белый амур известна своей способностью эффективно контролировать рост водорослей, и это станет важным фактором в поддержании биобаланса в водохранилище,– отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Данный проект является пилотным, и его организаторы планируют сделать его ежегодной традицией, направленной на восстановление и сохранение экосистемы региона.

Валентина Любашенко