СУ СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ против 26-летней жительницы Нижнекамска, которая ударила острым предметом в шею своего парня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске завели дело на девушку за нападение на своего парня

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Нижнекамске завели дело на девушку за нападение на своего парня

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, конфликт между парой начался во время распития алкоголя. В ходе ссоры подозреваемая ударила своего партнера острым предметом, повредив шею. После происшествия хозяин квартиры вызвал медиков и полицию.

Подозреваемая полностью признала свою вину.

Артём Дергунов