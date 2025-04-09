Сотрудницу кыштымской компании будут судить за присвоение 620 тыс. рублей

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» завершили расследование уголовного дела в отношении менеджера по продажам местной компании. Ее обвиняют в присвоении 626 тыс. руб. из кассы организации (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, 40-летняя жительница Озерска четыре месяца похищала полученные за продажу товаров деньги, не внося их в кассу компании. Общий ущерб составил 626 тыс. руб. Средствами менеджер распорядилась по своему усмотрению. Систематические хищения раскрыли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Материалы дела направлены в городской суд.

Виталина Ярховска