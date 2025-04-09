На Дону в третий раз пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

18 апреля донской регион третий раз станет участником Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей», сообщает пресс-служба областного минтруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Росстата, Ростовская область занимает 13-е место в России по количеству компаний-работодателей. На территории региона осуществляют свою деятельность более 64 тыс. юрлиц, около 145 тыс. ИП, а донской союз работодателей объединяет более 4 тыс. крупных предприятий и организаций. Каждый работодатель, по желанию, может принять участие в кадровом мероприятии.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединяет ведущих работодателей различных отраслей экономики, в том числе оборонно-промышленного комплекса региона, соискателей, социальных партнеров, школьников, студентов, выпускников, их родителей, безработных и тех, кто думает о смене карьерной траектории, пишется в сообщении.

42 центра занятости населения региона активно готовятся к грандиозному мероприятию. Только в донской столице порядка 80 работодателей уже заявили потребность в 1 тыс. 620 рабочих местах, с каждым днем количество участников и их предложений увеличивается.

О карьерных возможностях для потенциальных сотрудников на ярмарке расскажут: АО «Роствертол», ООО «Солнечный круг», ООО «Бештау», ООО «СК «Авангард», ЗАО «Донобувь», АО «РН-Ростовнефтепродукт» и другие. Специалисты платформы онлайн-рекрутинга «hh.ru» окажут информационную поддержку по работе на их сервере.

Центральным профориентационным мероприятием станет Фестиваль профессий. Для гостей готовят дайджест по востребованным специальностям Донского края, различные профориентационные активности, мастер-классы и тренинги.

Валентина Любашенко