Санатории Кубани приняли более 138 тысяч отдыхающих в начале 2025 года

Санаторно-курортные учреждения Краснодарского края приняли свыше 138 тыс. гостей за первые два месяца 2025 года. Данные приведены в исследовании портала бронирования «Санатории-России.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань вошла в тройку лидеров общероссийского рейтинга зимнего санаторного отдыха, наряду со Ставропольем и Московской областью.

По данным аналитики, туристы провели в санаториях края 1,3 млн ночей, что в среднем составило 7,5 ночи на каждого отдыхающего.

Выручка санаториев региона за январь—февраль составила 4,1 млрд руб., что на 5% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

«В январе—феврале суммарный доход здравниц Южного федерального округа, в которых туристы совершили 1,5 млн ночевок, составил 5,5 млрд руб.»,— отметил член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

Нурий Бзасежев