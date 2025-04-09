Республика Татарстан по количеству легковых автомобилей занимает 5-е место среди регионов, в которых числится свыше 1 млн машин. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Автостата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 5-е место в России по числу легковушек

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Татарстан занял 5-е место в России по числу легковушек

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Татарстане числится 3% от общего числа легковушек в 11 регионах, где зарегистрировано более 1 млн машин.

Почти 15% от суммарного числа таких автомобилей в регионах числится в Москве и Московской области (8,7% и 6,2%). Третье место занимает Краснодарский край (4,4%).

Дарья Сайфиева