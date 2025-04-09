Ресторан «ИльМар Сити» в Казани закрыли после заражения посетителей ротавирусом

Деятельность казанского ресторана «ИльМар Сити» приостановлена на 30 суток после того, как у посетителей заведения диагностировали ротавирус. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «ИльмарСити» в Казани закрыли после заражения посетителей ротавирусом

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана Ресторан «ИльмарСити» в Казани закрыли после заражения посетителей ротавирусом

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана

После проведения проверки также обнаружены нарушения в хранении продуктов, технологических процессах, дезинфекции посуды. В ресторане также работают сотрудники без медосмотра и используются продукты без маркировки.

Материалы об административных нарушениях переданы в суд. Помещение опечатано.

Дарья Сайфиева