Ресторан «ИльМар Сити» в Казани закрыли после заражения посетителей ротавирусом
Деятельность казанского ресторана «ИльМар Сити» приостановлена на 30 суток после того, как у посетителей заведения диагностировали ротавирус. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Ресторан «ИльмарСити» в Казани закрыли после заражения посетителей ротавирусом
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана
После проведения проверки также обнаружены нарушения в хранении продуктов, технологических процессах, дезинфекции посуды. В ресторане также работают сотрудники без медосмотра и используются продукты без маркировки.
Материалы об административных нарушениях переданы в суд. Помещение опечатано.