Волгоградца наказали штрафом за оскорбление работника поликлиники

В Волгограде суд по инициативе прокуратуры оштрафовал 29-летнего мужчину на 3 тыс. руб. за оскорбление заместителя главврача ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что мужчина оскорбил по телефону медицинского работника в 17:10 17 января этого года. Надзорное ведомство возбудило в отношении гражданина производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

В итоге суд обязал мужчину выплатить 3 тыс. руб. в качестве штрафа. Постановление вступило в законную силу.

Павел Фролов