Микроавтобус со взрывчаткой из Польши вез груз в Пятигорск

Микроавтобус с 580 кг взрывчатки, следовавший из Польши и арестованный в Бресте, направлялся Пятигорск. Задержанный белорусскими таможенниками водитель Евгений Манько рассказал, что он должен был передать машину заказчику из Ставрополья, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / customs_bel Фото: t.me / customs_bel

«Конечным получателем автомобиля должен был стать житель Пятигорска по имени Алим. Я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь. Ко мне обратились для того, чтобы я перевез автомобиль из города Тересполь в город Пятигорск для заказчика. Я согласился, потому что это моя работа»,— заявил правоохранителям Евгений Манько.

Белорусские таможенники пресекли ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей 6 апреля. Контрабандисты замаскировали груз шумоизоляционными материалами и листами ДСП. Для того чтобы обмануть служебных собак, внутренние части кузова автомобиля обработали технической смазкой.

Николай Аксенов