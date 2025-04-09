В 2024 году в Башкирии были выявлены бюджетные нарушения на 17,8 млрд рублей

В 2024 году Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП) выявила нарушения на общую сумму более 17,8 млрд руб. Об этом членам парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию накануне рассказал аудитор КСП Владимир Малков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

44,2% нарушений (на сумму около 7,9 млрд руб.) пришлось на искаженные данные в отчетах о балансовой стоимости нефинансовых активов (машин, оборудования, зданий и других объектов). Около 20% нарушений (на 3,6 млрд руб.) были допущены при формировании и исполнении бюджета, 17,1% — при ведении бухгалтерского учета. Из-за неэффективного использования средств потери могли составить около 2,9 млрд руб.

Благодаря мерам, принятым КСП, удалось устранить нарушения на 11,5 млрд руб.

Идэль Гумеров