В Забайкалье площадь пожаров удвоилась за сутки

В Забайкальском крае, по информации регионального минприроды на сегодня, 9 апреля, действует 43 лесных пожара на площади более 41 тыс. га. При этом по состоянию на вечер 8 апреля действовало 26 пожаров на площади 18 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов Забайкальского края Фото: Министерство природных ресурсов Забайкальского края

«За прошедшие сутки лесопожарные формирования ликвидировали три лесных пожара на территории Сретенского и Тунгокоченского округов. Площадь, пройденная огнем, составила более 1,3 тыс. га. Локализовано 11 лесных пожаров общей площадью более 6,3 тыс. га на территории четырех округов. Всего для борьбы с огнем задействованы лесопожарные формирования в количестве 853 человек с применением 100 единиц техники»,— сообщает минприроды Забайкалья.

Уточняется также, что с начала пожароопасного периода на территории Забайкальского края зафиксировано 118 пожаров на площади порядка 45 тыс. га. В 2024 году на ту же дату приходилось 138 пожаров на площади 5,5 тыс. га.

В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим ЧС регионального уровня. Кроме того, с 9 апреля особый противопожарный режим введен на территории краевой столицы — Читы. Согласно постановлению, подписанному городской администрацией, на территории Читы запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.

Влад Никифоров, Иркутск