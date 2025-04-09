Почти 400 населенных пунктов на Дону находятся под угрозой природных пожаров
Правительство Ростовской области утвердило перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2025 году. Об этом сообщается на сайте правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В перечень включены 376 городов, станиц, хуторов и поселков Ростовской области. В числе наиболее крупных населенных пунктов – Ростов, Шахты, Волгодонск, Донецк, Гуково.
Вместе с тем, правительство утвердило перечень пожароопасных территорий, где работают учреждения детского отдыха. В перечень включены 10 территорий. За исключением одной в Семикаракорском районе, все они находятся в северных районах области.
Пожароопасный сезон на Дону начался 7 апреля.