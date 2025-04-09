В Казани росгвардейцы задержали троих подозреваемых в краже телефона

В Казани сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в краже мобильного телефона из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По информации правоохранителей, 46-летний владелец квартиры принимал у себя троих мужчин, одного из которых знал лично. Во время совместного распития алкоголя между хозяином и одним из гостей произошел конфликт, переросший в драку. После ухода гостей мужчина обнаружил пропажу старого мобильного телефона стоимостью 3 тыс. руб.

Получив описание подозреваемых, росгвардейцы начали патрулирование района. У одного из жилых домов они задержали двоих мужчин (1976 и 1988 годов рождения), подходящих под ориентировку. Задержанные признались, что похищенный телефон находится у третьего участника компании, который находится в одной из квартир дома.

Правоохранители направились по указанному адресу, где обнаружили 52-летнего подозреваемого вместе с украденным телефоном. Все трое были опознаны потерпевшим, который указал на человека, совершившего кражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого 1988 года рождения проводится дальнейшее разбирательство.

Артём Дергунов