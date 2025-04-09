Экс-начальник подразделения таможни пойдет под суд в Нижнем Новгороде

Бывший начальник отдела организации и контроля деятельности правоохранительных подразделений Приволжской оперативной таможни предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Его будут судить по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в Центральном МСУТ СК России 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Как полагает следствие, в 2024 году обвиняемый потребовал и получил от подчиненных часть премий за достижение показателей эффективности работы управления в IV квартале 2023 года — III квартале 2024 года. Общая сумма полученных средств превысила 190 тыс. руб.

Галина Шамберина