Суд продлил срок содержания в СИЗО главе челябинского миндортранса

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрею Нечаеву, подозреваемому в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Аналогичное решение принято и в отношении бывшего главы челябинского миндортранса Дмитрия Микулика, обвиняемого в том же преступлении. Информация об этом размещена в картотеке на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия и также продлил срок содержание под стражей экс-руководителям АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову. Решения приняты на заседании 8 апреля. По данным челябинских СМИ, всем четырем фигурантам меру пресечения продлили на три месяца.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали сотрудники УФСБ России по региону 19 февраля. По версии следствия он в 2015-2019 годах вместе с экс-министром Дмитрием Микуликом и тремя представителями коммерческих организаций похитил более 2,9 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог. Пятым фигурантом дела является бывший юрист, заместитель генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерина Краснихина. Ей суд назначил запрет определенных действий.