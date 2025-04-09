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В Железноводске автомобиль насмерть задавил своего владельца

В Железноводске 36-летний мужчина погиб под колесами собственного автомобиля Audi. ЧП произошло на улице Проскурина, машина произвольно покатилась и наехала на владельца, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации, во время ремонта мужчина не обеспечил неподвижность транспортного средства.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, уточняются все обстоятельства трагедии.

Николай Аксенов

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