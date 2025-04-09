В Сатке на 90 дней закрыли спортивную школу из-за нарушений

Саткинская городская прокуратура на 90 суток прекратила работу спортивной школы имени олимпийского чемпиона Владимира Гундарцева. В учреждении выявили ряд нарушений безопасности, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что организация не имеет технической документации на эксплуатацию безопорных буксировочных канатных дорог. Кроме того, в учреждении нет сотрудников, контролирующих исправное состояние и безопасную эксплуатацию механизма.

Прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц спортивной школы. В настоящий момент образовательное учреждение согласует использование для учебно-тренировочных целей земельного участка, на котором расположены канатные дороги.