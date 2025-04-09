В Запорожской области при обрушении дома погибли двое детей

В селе Новополтавка Запорожской области в двухэтажном многоквартирном доме обрушились два подъезда, сообщило МЧС. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы с травмами. Поиск людей под завалами пока не завершен.

В результате обрушения повреждения получили восемь квартир, из них шесть полностью разрушены. Причины обрушения неизвестны. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

Полина Мотызлевская