Просторная 1-комнатная квартира от строительной компании “Альянс” за 35000 в месяц

Купить просторную 1-комнатную квартиру можно с платежом от 35 000 рублей в месяц, а уже по завершении строительства перевести остаток в ипотеку.



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Девелопер разработал программы перехода в ипотеку на момент завершения строительства, которые позволяют купить квартиру без оформления жилищного кредита в момент сделки. Это позволит оформить ипотеку в момент сдачи дома на остаток суммы, а также в течение двух лет экономить на процентах.

Для покупателя действует прогрессивная шкала рассрочки от застройщика: в зависимости от первоначального взноса будет рассчитана сумма ежемесячного платежа. Так, за 1-комнатную квартиру при 50% первоначальном взносе ежемесячный платеж до сдачи дома будет равен 35 000 рублей, при взносе 30% - 45 000 рублей и при взносе взносе 20% - 50 000 рублей. Рассрочка также действует на двух- и трехкомнатные квартиры.

По завершении строительства владельцу недвижимости предлагается погасить оставшуюся сумму целиком, либо перевести в ипотеку по действующей ставке уже на период сдачи дома. Например, в курортном квартале «Ривьера» - это март 2027 года для первого этапа строительства и декабрь 2027 года для второго. Специальный инструмент от застройщика разработан с заботой о клиенте и позволяет снизить финансовую нагрузку на покупателя в период высокой ключевой ставки.

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Новый проект строительной компании «Альянс» курортный квартал «Ривьера» продолжает высокие стандарты по строительству объектов в сегменте бизнес-класса и будет представлен 8-этажными домами. В квартале предусмотрено от трех до шести квартир на этаже, что также обеспечит приватность и повышенный комфорт проживания. В отличие от типовых жилых комплексов с холлами на 10–12 квартир, здесь будет создана камерная атмосфера с просторными планировками и отсутствием студий. Все квартиры обладают трехметровыми потолками, панорамными окнами и индивидуальным отоплением с помощью двухконтурных газовых котлов.

В настоящее время строительной компанией «Альянс» открыты продажи лотов и в доме-резиденции «Собрание» - жилом комплексе в центре Ростов-на-Дону, фасад которого будет выполнен из натурального камня стоимостью 1 млрд рублей.

Подробности по телефону: 8 (863) 204-56-32 и на сайте https://zhkriviera.ru/?utm_source=media-smi

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Справка о компании Более 10 лет строительная компания «Альянс» создает жилые комплексы элит и премиум-сегмента. Собственное архитектурное бюро и управляющая компания помогают создавать действительно качественный продукт под ключ и на всех уровнях – от проектирования до обслуживания. В числе проектов: ЖК «Измаильский парк», ЖК «Измаильский экоквартал», Клубный дом «Лермонт», Дом-резиденция «Собрание».

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ЖК «Ривьера» застройщик ООО «СЗ «Альянс Инвест»; ЖК «Измаильский парк» застройщик ООО «Альянс-200»; ЖК «Измаильский экоквартал» застройщик ООО «СЗ «Альянс»; Клубный дом «Лермонт», застройщик ООО СЗ «Альянс Центр»; Дом-резиденция «Собрание» застройщик ООО «СЗ «Альянс Групп». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк и др. Рассрочку предоставляет застройщик.