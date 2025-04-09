Мошенники стали создавать фальшивые личные кабинеты ФНС

30 апреля завершается прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2024 год. В преддверии этой даты мошенники создают сайты, имитирующие личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом рассказали ТАСС в ИБ-компании Angara Security.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала года компания обнаружила уже нескольких подобных сайтов, в их названиях были символы lk (личный кабинет), fns и nalog. Один из них был оформлен под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции «Войти через госуслуги» ссылка вела не на авторизацию через портал, а на страницу фишингового ресурса.

Компания считает, что сайты создали для сбора учетных данных налогоплательщиков. Один из них уже заблокировали. «Некоторые сайты уже функционировали, другие находились в стадии подготовки к работе»,— уточнила глава отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Директор департамента противодействия Сбербанка Сергей Велигодский сообщал, что взломы аккаунта «Госуслуг» вошли в топ-3 наиболее распространенных видов мошенничества в 2024 году. В Госдуме предложили отключать связь гражданам по требованию полиции или налоговой.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мошенников оставят вне зоны доступа».