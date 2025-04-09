«На первом плане сейчас торговая война»

Терпение США не безгранично. Россию вновь предупредили о недопустимости затягивания переговоров. Об этом заявила исполняющая обязанности американского постпреда при ООН Дороти Ши. 8 апреля в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по теме российских ударов по Украине. Между тем на этой неделе будет предпринята очередная попытка подписать так называемую ресурсную сделку между Киевом и Вашингтоном. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс все больше заходит в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина сформировала позицию по ресурсной сделке с Белым домом. В ближайшее время техническая делегация украинских юристов отправится за океан, чтобы решить вопрос окончательно. На сегодня в распоряжении Киева есть вариант Минфина США, который называют не просто плохим, но даже ужасным, колониальным. И, по сути, это не соглашение, а репарации, как будто Киев проиграл войну Америке.

Владимир Зеленский при поддержке европейских союзников явно пытается перехватить инициативу и восстановить доверие с новой администрацией. Происходит это на фоне перспективы возможного охлаждения между Вашингтоном и Москвой. Дональд Трамп заявлял о недовольстве тем, что Россия бомбит Украину. Исполняющая обязанности постпреда США при ООН Дороти Ши подтвердила, что подобные действия РФ могут поставить мирные переговоры под сомнение.

Украина со своей стороны раскручивает историю с двумя пленными якобы из Китая. Это подается как то, что Пекин вовлечен в боевые действия с российской стороны. Момент благоприятный, учитывая острую фазу отношений КНР и США.

Вроде бы глава Пентагона Пит Хегсет все-таки примет участие в предстоящем 11 апреля заседании группы «Рамштайн» по видеосвязи. Это важно, потому что без Америки формат рискует утратить свой основной функционал — координацию поставок вооружений — и превратиться просто в дискуссионный клуб. Появились очередные прогнозы относительно заключения мира. Сроки опять сдвинулись. Теперь говорят, что добиться прекращения огня удастся к концу мая. Не совсем понятно, на чем все это основано. Однако Дональд Трамп слегка изменил риторику, теперь он говорит, что переговоры так или иначе идут, и стороны приближаются к своей цели.

В целом заметно, что уверенности в голосах основных переговорщиков все меньше. На первом плане сейчас мировая торговая война, теперь вот и иранская проблема. Украина, похоже, спустилась вниз с точки зрения значимости. Нельзя исключать, что появятся новые острые темы. Собственно, никуда не делись Гренландия, Панама, агрессивные мигранты, наркокартели, и список этот можно продолжать. Зеленский пытается вернуть ситуацию к отправной точке — так, как было при Байдене. Общий смысл в том, что Европа примет большее участие в украинских делах, но Америка должна быть на правах руководителя.

Можно рискнуть предположить, что этим все в итоге и закончится. К слову, что касается ресурсной сделки: с высокой долей вероятности она в очередной раз провалится. А ее обсуждение со временем превратится в рутину. Все по той же причине — в связи с появлением новых неотложных мировых проблем.

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Дмитрий Дризе