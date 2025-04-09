В 2024 году на Ставрополье рынок проката одежды показал рост на 81%

В первом квартале 2025 года количество объявлений о прокате одежды в Ставропольском крае увеличилось на 81%. Эксперты связывают это со снижением средней стоимости аренды до 961 руб. за костюм, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Авито Услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость аренды костюма в 2024 году оставалась на уровне 1 тыс. руб. в день, однако к началу 2025 года снизилась до 961 руб. Спрос на прокат костюмов в крае увеличился на 45% за 2024 год, а в начале 2025 года вырос еще на 27%.

В мужском сегменте наибольшей популярностью пользуются кофты и футболки, составляющие 23% продаж. За ними следуют верхняя одежда (22%), джинсы (20%), брюки (7%), спортивные костюмы и пиджаки (5%). Отмечен рост спроса на рубашки (20%), кофты и футболки (17%), джинсы (15%) и шорты (13%).

В женском сегменте лидирует верхняя одежда с долей 26% от общих продаж, далее идут платья (20%), пиджаки и костюмы (8%), джемперы, свитеры, рубашки и блузки (5%). Значительно вырос спрос на толстовки и свитшоты (70%), рубашки и блузки (25%), юбки (13%).

Николай Аксенов