В Аше 82 владельца садовых домов получили выплаты после паводка

Собственники садовых домов, пострадавших в результате паводка в Аше, начали получать единовременные выплаты в размере 75 тыс. руб. На сегодняшний день финансовую помощь получили 82 домовладельца, сообщает министерство социальных отношений Челябинской области.

Единовременные выплаты предоставляют собственникам подтопленных нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ, а также в зоне чрезвычайной ситуации. Право на материальную поддержку также имеют граждане, которые построили на участке дом, но еще не оформили на него право собственности. В таком случае для получения выплаты нужно предоставить договор купли-продажи, дарственную, свидетельство о праве наследования и иные документы.

Помимо владельцев садовых домов, единовременные выплаты продолжают направлять и другим жителям Аши, чье жилье также пострадало от паводка. На сегодняшний день материальную помощь в размере 20 тыс. руб. получили 1106 граждан, в размере 75 тыс. руб. из-за частичной утраты имущества — 232 человека, и еще по 150 тыс. руб. из-за полной потери имущества выплатили 54 ашинцам.