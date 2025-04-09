Прокуратура взяла на контроль ситуацию с жильцами атакованного БПЛА дома в Аксае

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Аксая, вынужденных находиться в пункте временного размещения после налета БПЛА украинских боевиков. Ситуацией на месте занимается прокурор Аксайского района Константин Артемов. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщалось, сегодня ночью в Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации была проведена эвакуация жильцов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с позднего вечера 8 апреля до утра 9 апреля силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в четырех городах и пяти районах Дона.

Сергей Иванов