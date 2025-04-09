В Новороссийске прозвучат холостые выстрелы во время реконструкции боя

Жителей Новороссийска предупредили о звуках холостых выстрелов во время проведения патриотического мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия «На пути к Победе» Всероссийского проекта «Победили тогда — победим и сейчас!»— рассказали в администрации Новороссийска.

Реконструкция боя состоится 9 апреля с 13:00 до 15:00 на парковочном пространстве по проспекту Ленина, в районе мемориального комплекса «Малая Земля» («Квадрат»). Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева