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В Новороссийске прозвучат холостые выстрелы во время реконструкции боя

Жителей Новороссийска предупредили о звуках холостых выстрелов во время проведения патриотического мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия «На пути к Победе» Всероссийского проекта «Победили тогда — победим и сейчас!»— рассказали в администрации Новороссийска.

Реконструкция боя состоится 9 апреля с 13:00 до 15:00 на парковочном пространстве по проспекту Ленина, в районе мемориального комплекса «Малая Земля» («Квадрат»). Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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