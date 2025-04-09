В Москве из-за пожара в роддоме эвакуировали 39 человек

На востоке Москвы произошел пожар в семиэтажном здании роддома. Возгорание потушили на площади 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли из здания 39 человек, из них шесть спустили по автолестнице, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По данным МЧС, пожар произошел на Госпитальной площади, загорелось помещение на седьмом этаже. Пациентов и персонал роддома разместили в другом корпусе больницы. К тушению возгорания привлекали 92 человека и 24 единицы техники.

По адресу Госпитальная площадь, д. 2, к. 28 находится Городская клиническая больница №29 им. Баумана. ТАСС пишет, что на седьмом этаже находятся бактериологическая лаборатория и аптека. В оперативных службах заявили агентству, что среди причин возникновения пожара рассматривается короткое замыкание проводки.