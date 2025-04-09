В Москве из-за пожара в роддоме эвакуировали 39 человек
На востоке Москвы произошел пожар в семиэтажном здании роддома. Возгорание потушили на площади 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли из здания 39 человек, из них шесть спустили по автолестнице, сообщило ведомство.
Фото: МЧС России
По данным МЧС, пожар произошел на Госпитальной площади, загорелось помещение на седьмом этаже. Пациентов и персонал роддома разместили в другом корпусе больницы. К тушению возгорания привлекали 92 человека и 24 единицы техники.
По адресу Госпитальная площадь, д. 2, к. 28 находится Городская клиническая больница №29 им. Баумана. ТАСС пишет, что на седьмом этаже находятся бактериологическая лаборатория и аптека. В оперативных службах заявили агентству, что среди причин возникновения пожара рассматривается короткое замыкание проводки.