В Северной Осетии уничтожили 15 украинских беспилотников

В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло.

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«По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», – написал, в частности, глава региона.

Он напомнил, что на момент воздушной атаки в республике действовал режим беспилотной опасности.

Позже Сергей Меняйло написал, что, по уточненным данным, обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе. «Жертв нет. Ситуация под контролем», – резюмировал глава Северной Осетии-Алании.

Режим беспилотной опасности был снят в регионе 9 апреля в 07:29. Также был отменен и план «Ковер», введенный на территории Моздокского района и Беслана. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.

Владимир Андреев