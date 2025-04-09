Сочи вошел в топ направлений для бронирования коттеджей
Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей весной. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,6 тыс. руб.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей весной занял Кисловодск. В городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.
Второе место забрала Ялта. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.
Третье место в рейтинге популярных направлений для бронирований коттеджей весной заняла Сортавала, где туристы бронируют жилье в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,9 тыс. руб.