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Сочи вошел в топ направлений для бронирования коттеджей

Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей весной. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,6 тыс. руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей весной занял Кисловодск. В городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Второе место забрала Ялта. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для бронирований коттеджей весной заняла Сортавала, где туристы бронируют жилье в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,9 тыс. руб.

Мария Удовик

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