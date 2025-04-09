В Благовещенском районе размыло дорогу между деревнями

В Благовещенском районе произошел прорыв грунтовой дороги между деревнями Булатово и Саннинским. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС республики, ширина образовавшегося пролива составляет 2 м. На место выехали сотрудники МЧС и представители местной администрации, которые приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Чишминском районе также находится под контролем ситуация с переливом дороги в деревне Кучумово, отметили в МЧС. В Уфе специалисты следят за обстановкой на дороге, ведущей к СНТ «Казарез» и «Альбатрос», где также произошло залитие.

Олег Вахитов